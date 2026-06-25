Штайнер: рано назначать Хэмилтона первым номером Ferrari

Гюнтер Штайнер: «Слишком рано назначать Хэмилтона первым номером «Феррари», а Леклера – помощником»
Исполнительный директор «Тек 3» в MotoGP Гюнтер Штайнер поделился мыслями о том, стоит ли руководителю «Феррари» Фредерику Вассеру отдать Льюису Хэмилтону приоритет над напарником Шарлем Леклером.
«Как нужно поступить Фреду Вассеру? Как я бы поступил на месте Фреда Вассера? Я бы подождал. Льюис выиграл одну гонку. Да, он был быстрее на нескольких этапах, чем Шарль Леклер, но это сложная ситуация. В данный момент, считаю, он должен позволить пилотам бороться. А если серьезно, надо подождать и посмотреть, на что они способны. Слишком рано говорить: «Эй, Льюис, теперь ты первый номер, а ты, Шарль, просто помощник». Это может случиться после летнего перерыва, но не до. На мой взгляд, нужно позволить им гоняться. Просто при этом постараться, чтобы команда показывала максимальный результат. Фред Вассер хочет победить. Он хочет выиграть Кубок конструкторов, однако после летнего перерыва команда может поддержать того пилота, кто окажется впереди, если появится шанс и на личный титул», – заявил экс-руководитель «Хааса» в подкасте The Red Flags.
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