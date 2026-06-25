$74.7785.18

Расселл и «Мерседес» активировали опцию продления контракта, Ферстаппен не перейдет в команду в 2027-м (Corriere della Sera)

Sports.ru

Пилот «Мерседеса» Джордж Расселл продолжит выступать за немецкую команду в следующем сезоне, сообщает Corriere della Sera.

Выяснилось, заметит ли Ферстаппен Рассела в Mercedes
© Sports.ru

По информации итальянского издания, стороны активировали опцию продления контракта. Официальное подтверждение ожидается в ближайшее время – вероятно, уже в эти выходные на Гран-при Австрии.

ЧМ-2026
Результаты
Все новости →
Прямые трансляции и обзоры матчей — здесь
Смотреть

Расселл останется напарником Андреа Кими Антонелли, нынешнего лидера «Формулы-1».

С «Мерседесом» связывали Макса Ферстаппена. У четырехкратного чемпиона мира остается возможность покинуть «Ред Булл», однако нидерландец не перейдет в «Мерседес» в 2027 году.

Спортс: главные новости