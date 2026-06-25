ФИА сняла ограничение на число президентских сроков. Бен Сулайем намерен убрать возрастной лимит и сохранить пост пожизненно (BBC)
ФИА одобрила предложение снять ограничение на количество сроков во главе организации, утверждает BBC.
Инициатива, выдвинутая действующим президентом Мохаммедом бен Сулайемом, получила 90,71 процента голосов на заседании Генеральной ассамблеи ФИА в Макао, сообщают источники издания.
Ранее один человек мог занимать пост президента в течение трех четырехлетних сроков.
Бывший раллийный гонщик из ОАЭ выиграл выборы в 2021 году. В декабре 2025-го Мохаммед был переизбран на голосовании, где остался единственным кандидатом из-за особенностей регламента.
64-летний бен Сулайем также нацелен на то, чтобы снять возрастное ограничение – должность нельзя занимать после 70 лет. Источники, знакомые с ситуацией, утверждают, что президент намерен сохранить пост пожизненно.
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