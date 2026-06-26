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Фернандо Алонсо о слухах про возвращение в «Альпин»: «Это уже граничит с оскорблениями в соцсетях»

Sports.ru

Пилот «Астон Мартин» прокомментировал информацию из прессы о своем возможном возвращении в «Альпин».

Алонсо высказался о слухах про возвращение в Alpine
© Sports.ru
«Слухи всегда будут появляться. Внешний мир относится к нам не лучшим образом, и это нормально. Мы показываем не самые высокие результаты и переживаем не лучшие времена. Когда приближается летний перерыв, всегда возникают слухи. Они касаются как топ-команд, так и таких, как наша – ведь у нас слабые результаты. Но моя приверженность «Астон Мартин» выходит за рамки времени на трассе. Я верю в этот проект. У нас подходящие люди. Здесь есть Эдриан Ньюи – лучший из лучших. У нас есть «Хонда». Мы начали [первый сезон в рамках нового регламента] в роли отстающих, да, мы это понимаем. Но мы стараемся все исправить как можно скорее. Мы легкая мишень, ведь мы в конце пелотона – и поэтому тут возникают все эти соцсети, все эти штуки и шутки. Наверное, это уже граничит с оскорблениями в соцсетях», – сказал Алонсо.
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