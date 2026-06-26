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Команда McLaren испытает собственное крыло-перевёртыш в Австрии

autosport.com.ru

Действующий чемпион мира Ф1 Ландо Норрис подтвердил, что в Австрии McLaren испытает собственную версию крыла-перевертыша. Впервые подобное решение появилось на машине Ferrari ещё во время предсезонных тестов, после чего аналогичную концепцию быстро внедрила Red Bull.

Норрис раскрыл ближайшие планы McLaren
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При этом Норрис подчеркнул, что McLaren пока не планирует использовать новинку в квалификации или гонке:

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«Это всего лишь тестовое крыло. Честно говоря, я не думаю, что мы будем использовать его в гонке в этот уик-энд. Сейчас мы просто проверяем, действительно ли оно работает. Надеюсь, через несколько этапов мы сможем внедрить его окончательно. Это сложный проект, на создание такого крыла требуется время. Но приятно видеть, что команда продолжает искать новые решения. Хотелось бы, чтобы оно было у нас ещё три месяца назад. Именно поэтому я говорю, что мы отстаём в развитии примерно на три месяца. Эта разработка – один из примеров такого отставания. Мы знаем свои сильные и слабые стороны. В Монако стало очевидно, что нам не хватает скорости в медленных поворотах, а здесь есть ещё и несколько очень быстрых секций, где машина тоже не выглядит лучшей. Но если удастся попасть в правильные настройки, этот автодром может подойти нам».

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