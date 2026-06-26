Норрис раскрыл ближайшие планы McLaren

Действующий чемпион мира Ф1 Ландо Норрис подтвердил, что в Австрии McLaren испытает собственную версию крыла-перевертыша. Впервые подобное решение появилось на машине Ferrari ещё во время предсезонных тестов, после чего аналогичную концепцию быстро внедрила Red Bull.

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При этом Норрис подчеркнул, что McLaren пока не планирует использовать новинку в квалификации или гонке: