Льюис Хэмилтон рассказал о встрече с полицией после победы в Барселоне
Семикратный чемпион мира Формулы 1 Льюис Хэмилтон поделился эмоциями от возвращения в Италию после первой победы за Ferrari. Последний раз Скудерия праздновала победу после этапа в Мехико 2024 года.
«Как только я приземлился в аэропорту, сразу увидел, насколько это важно для итальянцев: полицейского, для сотрудников иммиграционного контроля – как они были счастливы! Они стали первыми итальянцами, которых я встретил после прилёта. А когда я добрался до Маранелло, было невозможно не заметить, как все этому рады. В команде всегда была хорошая энергетика, но сейчас она точно ощущается ещё сильнее».
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При этом пилот подчёркивает, что, несмотря на всеобщий подъём, команде важно сохранять концентрацию и не терять фокус.
«Как уже говорил Фред, нам нужно спуститься на землю, вернуться к работе, сесть за свои столы и направить эту позитивную энергию в нужное русло. Думаю, именно этим сейчас все и стараются заниматься».
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