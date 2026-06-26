Хэмилтон рассказал о встрече с полицией

Семикратный чемпион мира Формулы 1 Льюис Хэмилтон поделился эмоциями от возвращения в Италию после первой победы за Ferrari. Последний раз Скудерия праздновала победу после этапа в Мехико 2024 года.

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«Как только я приземлился в аэропорту, сразу увидел, насколько это важно для итальянцев: полицейского, для сотрудников иммиграционного контроля – как они были счастливы! Они стали первыми итальянцами, которых я встретил после прилёта. А когда я добрался до Маранелло, было невозможно не заметить, как все этому рады. В команде всегда была хорошая энергетика, но сейчас она точно ощущается ещё сильнее».

При этом пилот подчёркивает, что, несмотря на всеобщий подъём, команде важно сохранять концентрацию и не терять фокус.