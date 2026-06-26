Резервный пилот Haas сбил механика в практике в Австрии

Резервный пилот «Хааса» Ре Хиракава, заменяющий Эстебана Окона в первой практике перед Гран-при Австрии, сбил механика команды при возвращении на пит-лейн.

Сообщается, что японец промахнулся и проехал мимо своих боксов, наехав на механика «Хааса», который стоял на позиции в области переднего левого колеса.

Запись инцидента не попала в трансляцию. В «Хаасе» подтвердили, что после «очень легкого контакта» никто не пострадал.