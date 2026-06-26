Пилот Mercedes стал лучшим в первой практике гран‑при Австрии

Лидер общего зачета «Формулы‑1» Андреа Кими Антонелли из «Мерседеса» показал лучшее время в первой сессии свободных заездов Гран‑при Австрии.
Результат итальянца на быстрейшем круге — 1 минута 7,796 секунды. Вторым стал его партнер по команде британец Джордж Расселл (+0,040 секунды), тройку лучших замкнул австралиец Оскар Пиастри из «Макларена» (+0,117).
В топ‑10 пилотов по итогам первой практики также вошли: Макс Ферстаппен («Ред Булл», +0,281), Льюис Хэмилтон («Феррари», +0,665), Арвид Линдблад («Рейсинг Булдз», +0,930), Ландо Норрис («Макларен», +1,077), Франко Колапинто («Альпин», +1,166), Дино Беганович («Феррари», +1,258), Оливер Берман («Хаас», +1,275).
Вторая свободная практика Гран‑при Австрии пройдет позже в пятницу.
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