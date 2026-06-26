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«Хаас» пока отказывается использовать обновленный мотор «Феррари» (GPblog)

Sports.ru

Как сообщает GPblog, «Хаас» уже получил от «Феррари» новую силовую установку, обновленную после первого применения механизма ADUO.

Haas пока отказывается использовать обновленный мотор Ferrari
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Однако в команде решили пока не устанавливать двигатель. В прессе ранее допускали такой вариант, поскольку внедрение нового мотора может потребовать модификацию шасси – однако, по данным GPblog, в данном случае причина не в этом.

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Руководитель «Хааса» Аяо Комацу не пояснил, когда команда перейдет на новую версию мотора.

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