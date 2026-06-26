Haas пока отказывается использовать обновленный мотор Ferrari

«Хаас» пока отказывается использовать обновленный мотор «Феррари» (GPblog)
Как сообщает GPblog, «Хаас» уже получил от «Феррари» новую силовую установку, обновленную после первого применения механизма ADUO.
Однако в команде решили пока не устанавливать двигатель. В прессе ранее допускали такой вариант, поскольку внедрение нового мотора может потребовать модификацию шасси – однако, по данным GPblog, в данном случае причина не в этом.
Руководитель «Хааса» Аяо Комацу не пояснил, когда команда перейдет на новую версию мотора.
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