Haas пока отказывается использовать обновленный мотор Ferrari

Как сообщает GPblog, «Хаас» уже получил от «Феррари» новую силовую установку, обновленную после первого применения механизма ADUO.

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Однако в команде решили пока не устанавливать двигатель. В прессе ранее допускали такой вариант, поскольку внедрение нового мотора может потребовать модификацию шасси – однако, по данным GPblog, в данном случае причина не в этом.

Руководитель «Хааса» Аяо Комацу не пояснил, когда команда перейдет на новую версию мотора.