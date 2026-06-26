Экс-пилот Култхард: Ферстаппену не понравится быть гонщиком McLaren

Бывший гонщик Формулы 1 Дэвид Култхард считает, что переход Макса Ферстаппена в McLaren маловероятен, несмотря на продолжающиеся слухи о будущем четырёхкратного чемпиона мира. По мнению шотландца, главной проблемой станет не спортивная составляющая, а особенности работы британской команды со своими коммерческими партнёрами.

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Будущее Ферстаппена остаётся одной из главных тем паддока. На фоне непростого начала сезона-2026 и сохраняющихся разговоров о возможном использовании пункта о досрочном расторжении контракта с Red Bull голландца связывают сразу с несколькими ведущими командами. Помимо Mercedes, в последние недели активно обсуждается и вариант с McLaren, особенно после объявления о том, что нынешний гоночный инженер Ферстаппена Джанпьеро Ламбьязе присоединится к коллективу из Уокинга.

Однако Култхард убеждён, что специфика работы McLaren может отпугнуть чемпиона мира:

«У Макса всегда будет рынок, потому что он лучший гонщик нынешней Формулы 1. Но ситуация непростая. Из-за большого количества спонсоров McLaren регулярно требуется участие своих пилотов в маркетинговых мероприятиях. Максу это не подходит».

Известно, что Ферстаппен уже много лет стремится максимально ограничивать количество рекламных и медийных обязательств, предпочитая посвящать свободное время тренировкам, симрейсингу и выступлениям в соревнованиях GT. Ранее появлялись сообщения, что его контракт с Red Bull предусматривает значительно меньший объём маркетинговой активности по сравнению с большинством пилотов Формулы 1.

Отвечая на вопрос, видит ли он реальную возможность смены команды, Култхард не стал делать однозначных прогнозов: