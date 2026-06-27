«Это немного странно». Ферстаппен — о своей аварии в квалификации на Гран-при Австрии

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен, разбивший машину в квалификации Гран-при Австрии, прокомментировал инцидент в эфире Sky Sports.

«На том круге в шестом повороте случился опасный момент на входе. Это немного странно — за весь уикенд у меня не было ничего подобного. Затем в девятом повороте машина моментально вышла из-под контроля, причём это была не небольшая корректировка, а полный поворот руля. Это довольно необычно, так что нам нужно разобраться.

Жаль: по факту мы могли быть на третьем месте. Но у нас сложно даётся старт, так что даже с третьего места мы могли бы откатиться на пятое. Нам ещё нужно разобраться с тем, как работает пакет настроек: кое‑что сработало хорошо, кое‑что — не очень. Будем отталкиваться от этого», — приводит слова Ферстаппена источник.