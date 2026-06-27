Макс Ферстаппен заявил, что поедет в Тибет «ловить дзен»

Пилот Red Bull Макс Ферстаппен с иронией прокомментировал сложный этап сезона «Формулы-1», заявив, что устал от череды неудач и странных ситуаций на трассе.

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После очередных проблем во время Гран-при Австрии и аварии в квалификации гонщик в шутку отметил, что хотел бы полностью перезагрузиться.

Ферстаппен заявил: «Думаю, в конце этого года я поеду в Тибет. Стану там на два месяца Буддой и буду ловить дзен», — сказал он, добавив, что сезон складывается крайне непросто и сопровождается постоянными неожиданностями.

При этом речь спортсмена носила явно шуточный характер и была реакцией на напряжённую ситуацию и неудачные результаты. Сейчас нидерландец занимает седьмое место в личном зачёте и продолжает бороться за улучшение позиции в чемпионате.