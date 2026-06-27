Макс Ферстаппен объяснил причину аварии в квалификации Гран-при Австрии

Четырёхкратный чемпион мира, пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен прокомментировал аварию в третьем сегменте квалификации Гран-при Австрии, из-за которой не смог завершить свою быструю попытку.

«На втором круге машина стала вести себя немного резко, и в шестом повороте у меня случился сильный занос. В девятом повороте резко пропала сцепка задней части машины с трассой — и болид развернуло на высокой скорости. У меня был неконтролируемый разворот, руль полностью заблокировался. Из‑за повреждений в задней части болида мы потеряли аэродинамическую эффективность — именно это и стало причиной проблемы. Машину развернуло — и ситуация, к сожалению, вышла из‑под моего контроля», — приводит слова Ферстаппена пресс-служба команды.