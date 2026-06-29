Кими Антонелли недоволен своим выступлением в Шпильберге и считает, что допустил слишком много ошибок…
Вопрос: Кими, ваш первый круг получился интересным: вы изо всех сил старалися удержаться на трассе, потом пришлось отыгрываться…
Кими Антонелли: Да, на первых кругах я был сильно возбуждён и пилотировал не лучшим образом. Я допустил слишком много ошибок.
На первом отрезке на шинах Medium я из-за ошибок потерял три-четыре секунды. У меня были проблемы с тормозами, но после смены шин я взял себя в руки и поехал в отличном темпе. Жаль, что это произошло слишком поздно.
Вопрос: Пусть вы включились в борьбу слишком поздно, зато подарили нам фантастический финиш…
Кими Антонелли: Да, последние круги получились интересными. Ещё бы несколько кругов и всё могло закончиться иначе, но я поздравляю Джорджа и Макса, они отлично провели уик-энд, а мне ещё есть, над чем поработать. Нужно свести ошибки к минимуму.
Вопрос: Кими, в субботу из-за жёлтых флагов нам не удалось увидеть, на что вы были способны в квалификации. Как вы оцениваете уик-энд в целом?
Кими Антонелли: Я очень уверенно начал уик-энд и, думаю, из-за этого слишком расслабился. Перед квалификацией я чувствовал себя немного напряжённым. Мы всё ещё были в лидерах, но мне казалось, что я пилотирую не так хорошо и не так свободно, как мог бы.
В последней попытке всё сложилось так, как сложилось, но я отставал от Джорджа на одну десятую, так что, вероятно, занял бы второе место – очень близко, но всё же второе.
В итоге всё сложилось иначе. Я стартовал четвёртым, плохо проехал первый круг, потом возникли серьёзные проблемы с тормозами, я начал допускать ошибки и потерял много времени. На втором отрезке дела пошли лучше, а на третьем я ехал очень, очень быстро. Темп был отличным, но этого оказалось недостаточно.
Вопрос: Были ли во время гонки моменты, когда всё могло сложиться иначе и вы смогли бы побороться с Джорджем за победу?
Кими Антонелли: На первом отрезке. В конце первого отрезка я допустил пару ошибок, теряя по секунде-полторы на каждом круге, на одном круге я чуть не вылетел в четвертом повороте, на другом вылетел в третьем. Там я потерял много времени.
Если бы не эти ошибки, у меня, вероятно, был бы шанс побороться за второе или даже за первое место. Но, конечно, сейчас об этом легко говорить. Нужно сделать так, чтобы они больше не повторялись.
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