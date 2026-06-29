Норрис посочувствовал Ferrari

«Честно говоря, даже жаль их». Норрис — о «Феррари» на Гран-при Австрии
Действующий чемпион и пилот «Макларена» Ландо Норрис признался, что был удивлён нехваткой скорости у «Феррари» на Гран-при Австрии.
«Больше всего сегодня меня удивила «Феррари», которая испытывала настолько серьёзные трудности. Честно говоря, мне даже жаль их. Когда у тебя не хватает мощности, приходится выкладываться на пределе и на прямых, и в поворотах. Но с нынешними передними шинами так ехать невозможно. Поэтому для них это была очень тяжёлая гонка», — приводит слова Норриса издание GPblog.
Пилоты «Феррари» начинали гонку с высоких позиций: Шарль Леклер стартовал вторым, а Льюис Хэмилтон располагался сразу позади него на третьем месте. Однако удержаться в лидирующей группе им не удалось. По итогам заезда Леклер финишировал восьмым, а Хэмилтон занял пятое место.
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