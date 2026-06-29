Маршала гран-при Австрии эвакуировали в больницу на вертолете

Маршал Гран-при Австрии пережил серьезную проблему с сердцем, его эвакуировали в больницу на вертолете
ФИА сообщила, что у одного из маршалов по имени Гаральд возникла серьезная проблема с сердцем перед стартом Гран-при Австрии.
Гаральда эвакуировали в больницу на вертолете, где оказали медицинскую помощь.
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«Мы желаем Гаральду полного и быстрого восстановления, желаем всего наилучшего его семье и близким, а также благодарим его за самоотдачу и преданность нашему спорту», – говорится в заявлении Федерации.
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