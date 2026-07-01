Глава Mercedes ответил, планирует ли подписывать Ферстаппена

Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф раскрыл, собирается ли приглашать четырёхкратного чемпиона Формулы-1 Макса Ферстаппена в немецкую команду на место одного из боевых пилотов команды Джорджа Расселла и Кими Антонелли.

«Да, мы не хотим ничего менять. Я также сказал Джорджу, что считаю нынешний состав пилотов очень хорошим для нашей команды. Мы очень довольны ими обоими», — приводит слова Вольфа издание RacingNews365.

Ранее в СМИ неоднократно появлялись сообщения о возможном переходе Макса Ферстаппена в другие команды, в том числе и в «Мерседес». Кроме того, контракты обоих нынешних пилотов команды на следующий сезон пока официально не подтверждены. По информации ряда изданий, Расселл близок к подписанию нового соглашения сроком на один год, однако команда об этом пока не объявляла.