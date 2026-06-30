Ньюи анонсировал большое обновление болида Aston Martin

Эдриан Ньюи анонсировал большое обновление болида «Астон Мартин»
Глава «Астон Мартин» Эдриан Ньюи анонсировал большое обновление болида AMR26, которое, как ожидается, будет представлено на Гран-при Венгрии.
«Мы планируем представить наше обновление в Венгрии, на обеих машинах. Основные элементы остались такими же, шасси и коробка принципиально не изменились, но мы снизили их вес, что потребовало повторной омологации и краш-тестов переднего шасси. Передняя подвеска не изменилась. Задняя подвеска немного доработана. Мы разработали новый носовой обтекатель и серьёзно изменили аэродинамические поверхности. Итак, несмотря на то что основная конструкция осталась такой же, это большой аэродинамический пакет, сочетающийся со снижением веса», — приводит слова Ньюи пресс-служба «Астон Мартин».
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