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Эдриан Ньюи анонсировал большое обновление болида «Астон Мартин»

Чемпионат.com

Глава «Астон Мартин» Эдриан Ньюи анонсировал большое обновление болида AMR26, которое, как ожидается, будет представлено на Гран-при Венгрии.

Ньюи анонсировал большое обновление болида Aston Martin
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«Мы планируем представить наше обновление в Венгрии, на обеих машинах. Основные элементы остались такими же, шасси и коробка принципиально не изменились, но мы снизили их вес, что потребовало повторной омологации и краш-тестов переднего шасси. Передняя подвеска не изменилась. Задняя подвеска немного доработана. Мы разработали новый носовой обтекатель и серьёзно изменили аэродинамические поверхности. Итак, несмотря на то что основная конструкция осталась такой же, это большой аэродинамический пакет, сочетающийся со снижением веса», — приводит слова Ньюи пресс-служба «Астон Мартин».
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