Williams показал ливрею для гран-при Великобритании

Williams показал ливрею болида для Гран При Великобритании
Гоночная команда Atlassian Williams F1 Team представила особую ливрею болида FW48 для предстоящего Гран При Великобритании, который станет одной из частей будущего празднования 50-летия коллектива в 2027 году.
Специальная ливрея отражает энергию и дух домашней гонки команды в Сильверстоуне, с вкраплениями красного, белого и синего цветов на носовом обтекателе и боковой части шасси.
Тайский гонщик Алекс Албон и испанский пилот Карлос Сайнс-младший также проведут уик-энд в уникальных гоночных комбинезонах, а члены команды на трассе будут носить форму, разработанную и изготовленную официальным партнером Williams по экипировке, компанией New Era.
«Мы гордимся тем, что проведём Гран При Великобритании на этой неделе. От нашей первой победы до сотой, Сильверстоун был свидетелем самых знаковых моментов команды Atlassian Williams F1 Team – и ничто в календаре Формулы 1 не сравнится с атмосферой домашней публики здесь. Наблюдая за гонкой с трибун, поддерживая нас в фан-зоне или болея за нас из дома, мы действительно чувствуем энергию болельщиков и будем нести её с собой весь уик-энд», — заявил глава команды Джеймс Ваулз.
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