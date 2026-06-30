Williams показал ливрею для гран-при Великобритании

Гоночная команда Atlassian Williams F1 Team представила особую ливрею болида FW48 для предстоящего Гран При Великобритании, который станет одной из частей будущего празднования 50-летия коллектива в 2027 году.

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Специальная ливрея отражает энергию и дух домашней гонки команды в Сильверстоуне, с вкраплениями красного, белого и синего цветов на носовом обтекателе и боковой части шасси.

Тайский гонщик Алекс Албон и испанский пилот Карлос Сайнс-младший также проведут уик-энд в уникальных гоночных комбинезонах, а члены команды на трассе будут носить форму, разработанную и изготовленную официальным партнером Williams по экипировке, компанией New Era.