Глава Aston Martin высказался о проблемах со здоровьем

Эдриан Ньюи высказался о проблемах со здоровьем в сезоне-2026
Глава «Астон Мартин» Эдриан Ньюи высказался о проблемах со здоровьем, о которых стало известно в нынешнем сезоне.
«Сейчас я в порядке, хотя это был сложный период. Как я уже сказал, беда не приходит одна. Если честно, я не был в стопроцентной форме в прошлом году. Мне пришлось балансировать между здоровьем и работой. Команда отлично справилась. У меня очень хорошие отношения с инженерами, и я не думаю, что это вызвало серьёзные проблемы», — приводит слова Ньюи пресс-служба «Астон Мартин».
Все новости →
Прямые трансляции и обзоры матчей — здесь
Ранее Ньюи раскрыл дату и детали большого обновления болида «Астон Мартин».
Чемпионат.com: главные новости
Спортс: главные новости
IShowSpeed сказал заткнуться фанату, кричавшему «Месси, Месси». В этот момент стример успокаивал японских болельщиков после вылета с ЧМ
Впервые в истории ЧМ игроки 4 раза не попали в створ ворот в серии пенальти – в матче Нидерландов и Марокко
В России не будут наказывать игроков, прикрывающих рот. За демонстративный уход с поля футболистов будут удалять