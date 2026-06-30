Глава Mercedes: скоро у Ferrari закончится бюджет на обновления

Руководитель Mercedes Тото Вольф выразил удивление темпами развития машины Ferrari, намекнув, что Скудерия выпускает слишком много обновлений, чтобы без проблем укладываться в лимит расходов Формулы 1.

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С момента Гран При Майами Ferrari практически на каждом этапе привозит новые детали для SF-26. В Австрии команда представила очередной пакет обновлений, включая первую модернизацию силовой установки по системе ADUO.