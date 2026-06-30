Глава Mercedes: скоро у Ferrari закончится бюджет на обновления

Тото Вольф: Скоро у Ferrari закончится бюджет на обновления
Руководитель Mercedes Тото Вольф выразил удивление темпами развития машины Ferrari, намекнув, что Скудерия выпускает слишком много обновлений, чтобы без проблем укладываться в лимит расходов Формулы 1.
С момента Гран При Майами Ferrari практически на каждом этапе привозит новые детали для SF-26. В Австрии команда представила очередной пакет обновлений, включая первую модернизацию силовой установки по системе ADUO.
«Мы немного удивлены тем, что Ferrari может позволить себе привозить настолько масштабные обновления, – отметил Вольф. – На мой взгляд, у них скоро должны закончиться деньги в рамках лимита расходов, потому что мы себе такого позволить не можем. У нас просто нет такого запаса бюджета, чтобы выпускать столько новинок, сколько выпускают они». По мнению Вольфа, ближе к концу сезона Ferrari должна неизбежно замедлить развитие машины: «Надеюсь, к концу сезона это изменится, когда они уже не смогут привозить новые детали. По крайней мере, логика подсказывает именно это. А мы, наоборот, тогда сможем представить больше обновлений. Похоже, Ferrari – это единственная команда, которая не сбавляет темп. У нас был один большой пакет в Монреале, затем появляются небольшие детали между этапами. Мне кажется, так же работают Red Bull и McLaren. Но Ferrari выглядит так, будто у неё нет никаких ограничений. А вдобавок они ещё ожидали разрешения на обновление двигателя по программе ADUO и сразу привезли новую силовую установку. Значит, они начали её разработку ещё примерно шесть месяцев назад».
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