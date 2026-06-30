Директор McLaren прокомментировал слухи о переходе Ферстаппена

Зак Браун: «Ферстаппен – огромный талант. Но план «Макларена» – продолжить работу с имеющимися пилотами»
Исполнительный директор «Макларена» Зак Браун прокомментировал информацию о том, что Макс Ферстаппен может быть заинтересован в переходе в британскую команду и что представители четырехкратного чемпиона уже наладили первые контакты с «Маклареном».
По словам Брауна, он хочет продолжить работу с нынешним составом пилотов и исключает переход Ферстаппена.
«У нас классная команда, за которую многие хотят выступать. При этом в лице Ландо Норриса и Оскара Пиастри у нас уже есть два потрясающих гонщика. Тем не менее, мы действительно польщены таким интересно. И наш телефон звонит довольно часто. Макс Ферстаппен – безусловно, огромный талант. Посмотрим, что принесет будущее, и каким будет его выбор. Однако план «Макларена» в том, чтобы продолжать работу с имеющимися пилотами. И да, когда ты участвуешь в каком-то виде спорта, какой-то гоночной серии, ты должен понимать, что происходит на трансферном рынке. Однако мы в этой трансферной гонке не участвуем. Да, конечно, нужно внимательно следить за ситуацией, потому что никогда не знаешь, что может случиться. Но Ландо и Оскар в прошлом году выиграли для нас 14 гонок, и я с нетерпением жду того момента, когда они выиграют еще 14», – рассказал Браун.
Касерес отрицает конфликт игроков Уругвая с Бьелсой: «СМИ манипулировали информацией, чтобы выставить Марсело в плохом свете»
Клопп о Нойере на ЧМ: «Работы у него было не так много, мячи просто залетали в ворота. Он топ-вратарь, у Германии были совершенно другие проблемы – просто не хватало интенсивности»
Малафеев о сэйве Буну с пенальти: «Необычный стиль, больше похоже на любительский формат, когда ты просто пытаешься угадать. Возможно, вратарь понимал, что игрок не будет на него смотреть»