Директор McLaren прокомментировал слухи о переходе Ферстаппена

Исполнительный директор «Макларена» Зак Браун прокомментировал информацию о том, что Макс Ферстаппен может быть заинтересован в переходе в британскую команду и что представители четырехкратного чемпиона уже наладили первые контакты с «Маклареном».

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По словам Брауна, он хочет продолжить работу с нынешним составом пилотов и исключает переход Ферстаппена.