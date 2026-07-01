Aston Martin пытается нанять Хорнера

В 2025 году после Гран При Великобритании в команде Red Bull Racing состоялась смена руководства — бессменный глава коллектива Кристиан Хорнер отправлен в отставку, однако 11 мая 2026 года срок обязательного «отпуска по уходу за садом», который является обязательным для всех сотрудников чемпионата мира, владеющих чувствительной информацией, истёк, что открывает топ-менеджеру возможность вновь думать о работе в Формуле 1.

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Как сообщает Daily Mail, заводская команда Aston Martin предприняла очередную попытку нанять опытного специалиста. Связано это с тем, что владелец британского автопроизводителя Лоуренс Стролл заинтересован в работе с Хорнером и ранее уже проводил с Кристианом переговоры, которые ничем не закончились. Сейчас Aston Martin пытается вновь нанять специалиста.

В настоящее время в команде работает бывший коллега Кристиана Хорнера по Red Bull Racing Эдриан Ньюи, который занимает пост руководителя и главного конструктора Aston Martin. Ожидается, что это может стать одним из препятствий для прихода топ-менеджера на фоне слухов о натянутых отношениях двух специалистов ещё в австрийской команде.

Aston Martin в ответ на запросы журналистов с просьбой о комментарии относительно контактов с Кристианом Хорнером заявил, что слухи не комментирует и ничего не может сказать относительно появившихся в прессе неофициальных сообщений.