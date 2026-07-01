Цунода может стать пилотом IndyCar

Резервный пилот Red Bull Racing Юки Цунода, который лишился места в Формуле 1 в начале 2026 года, может вернуться в гонки основным пилотом в 2027 году, но уже в американской серии IndyCar.

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По информации GPblog, шансы оказаться основным гонщиком Haas в чемпионате мира у Цуноды снизились, поскольку американский коллектив сотрудничает с Toyota, тогда как спортсмена долгое время поддерживает Honda и это мешает переходу в команду, которая сотрудничает с другим японским автопроизводителем.

При этом Honda представлена в американской серии IndyCar, что может открыть Юки дорогу в это первенство. В IndyCar уровень конкуренции не сравним с уровнем Формулы 1, что позволяет менее именитым гонщикам выигрывать крупные гонки, в том числе за счёт относительно равных технических возможностей.

Примером для Юки Цунода может служить его соотечественник Такума Сато, который особых успехов в чемпионате мира не снискал, зато дважды выиграл престижную гонку «Инди 500» и заработал несколько миллионов долларов в виде зарплат и спонсорских контрактов. С учётом возраста в 49 лет, Сато может вскоре прекратить участие в IndyCar, где Такуму может заменить Юки Цунода, сохранив важный для Honda интерес к серии в Японии.