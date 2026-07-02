Флавио Бриаторе ответил на вопрос о продаже Alpine
Исполнительный директор Alpine Флавио Бриаторе рассказал о владении пакетом акций команды, заявив, что решение о продаже будет принимать Renault, а не другие акционеры. Ранее появились слухи о том, что Mercedes хочет выкупить французскую команду и сделать её своим младшим коллективом.
В 2023 году американская инвестиционная компания Otro Capital приобрела 24% акций команды за 200 млн евро, и теперь установила новую цену в 700 млн евро. Эта запрашиваемая цена уже заставила Mercedes отказаться от приобретения.
«Это не имеет никакого отношения к команде. У Renault по-прежнему 85,75% команды, это очень значительное большинство, и это действительно решение Renault. Я знаю, что многие люди говорят об этих 25%, и цена для меня совершенно сумасшедшая. Но, знаете в любом случае, это рынок. Это Формула 1, команды сейчас работают с такими деньгами. Но на самом деле мы не участвуем ни в каких переговорах с Otro. Это больше Renault, а не мы», — сказал Бриаторе.
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