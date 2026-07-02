«Ф-1» готова на «вечный» контракт с Сильверстоуном

В преддверии Гран При Великобритании владельцы трассы в Сильверстоуне получили предложение обсудить новый контракт, который позволит сохранить гонку «навсегда».

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Исполнительный директор Формулы 1 Стефано Доменикали впечатлён тем, что за четыре дня уик-энда Сильверстоун посетит 565 000 зрителей – это на 45 000 больше, чем рекорд посещаемости, установленный в Аделаиде 31 год назад. На воскресную гонку продано 175 000 билетов, что тоже является новым рекордом.

Стефано Доменикали: «Я готов обсудить новый контракт. Нужно просто сесть за стол и начать переговоры. Сильверстоун заслуживает того, чтобы всегда быть в календаре. В Великобритании нет другого места, ни Брэндс-Хэтч, ни Донингтон не обладают необходимой вместимостью для Формулы 1. Мы стали слишком большими.

Здесь хорошо справляются с минимизацией любых логистических проблем, связанных с таким большим количеством прибывающих людей – и это здорово!

Это не значит, что Сильверстоун не должен пытаться улучшать качество предлагаемых услуг каждый год. Это Формула 1. Они не могут почивать на лаврах, опираясь на свои традиции, но в последние несколько лет они осознали необходимость предоставлять болельщикам наилучший продукт».