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Хэмилтон близок к продлению контракта с «Феррари» до конца 2027-го (AutoRacer.it)

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Как сообщает издание AutoRacer.it, Льюис Хэмилтон вскоре может активировать опцию о продлении соглашения с «Феррари» до конца 2027 года.

Хэмилтон близок к продлению контракта с Ferrari
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При этом если к летнему перерыву Хэмилтон сохранит место в топ-3 личного зачета и останется выше Шарля Леклера в чемпионате, то продление контракта произойдет автоматически.

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Ожидается, что все формальные вопросы будут решены перед Гран-при Италии в Монце.

 

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