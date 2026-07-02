Хэмилтон близок к продлению контракта с Ferrari

Как сообщает издание AutoRacer.it, Льюис Хэмилтон вскоре может активировать опцию о продлении соглашения с «Феррари» до конца 2027 года.

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При этом если к летнему перерыву Хэмилтон сохранит место в топ-3 личного зачета и останется выше Шарля Леклера в чемпионате, то продление контракта произойдет автоматически.

Ожидается, что все формальные вопросы будут решены перед Гран-при Италии в Монце.