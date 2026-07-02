Хэмилтон близок к продлению контракта с Ferrari

Как сообщает издание AutoRacer.it, Льюис Хэмилтон вскоре может активировать опцию о продлении соглашения с «Феррари» до конца 2027 года.
При этом если к летнему перерыву Хэмилтон сохранит место в топ-3 личного зачета и останется выше Шарля Леклера в чемпионате, то продление контракта произойдет автоматически.
Ожидается, что все формальные вопросы будут решены перед Гран-при Италии в Монце.
Морган сравнил эпизоды с Месси и Балогуном: «Один и тот же фол. Один получает красную, другому вообще никакого наказания. Здорово быть Лионелем»
Витинья перед Хорватией: «Португалия настроена на победу. Прекрасно понимаю критику, принимаем ее и не ищем похвалы. Против Колумбии было жарко и влажно, но это не оправдание»
Джейми Каррагер: «Шансы Англии на победу в ЧМ ничтожны малы. Уже бы улетели домой, если бы не Кейн. Харри, наверное, думает, что играть за сборную – то же самое, что за «Тоттенхэм»