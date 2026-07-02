Эксперт: Леклер переживает самый тяжелый момент в карьере

Джолион Палмер: Леклер переживает самый тяжёлый момент в карьере
Эксперт Формулы 1 Джолион Палмер считает, что гонщик Ferrari Шарль Леклер испытывает свой самый тяжёлый момент в карьере в первой половине 2026 года. Он уступает своему напарнику Льюису Хэмилтону 46 очков в личном зачёте (Леклер на 6-м месте, Хэмилтон на 3-м).
«Шарль — талант своего поколения. Я видел, как он делал невероятные вещи в юниорских Формулах, как он мчался на чистом инстинкте. Но его яркость всегда сопровождалась случайными ошибками. Сейчас он, кажется, переживает самый тяжёлый момент в своей карьере. И на этот раз на другой стороне гаража находится человек, который знает, как завоёвывать чемпионские титулы, максимизирует каждый результат и оказывает большое давление. Леклер всегда ехал на пределе, но в этом году болид Ferrari крут. Обычно я бы сказал, что это будет в пользу Шарля, а не Льюиса, но, похоже, естественный агрессивный стиль Шарля ускоряет машину гораздо больше, чем Льюис, чей более спокойный стиль лучше подходит. Не сомневаюсь, что хорошая форма Шарля не заставит себя долго ждать, но в данный момент кажется, что ему просто нужно сосредоточиться и провести несколько чистых выходных, чтобы восстановить свою уверенность. Австрия была сложной для Ferrari, и в Сильверстоуне с его длинными прямыми, возможно, будет не намного легче. Но если он сможет снова набрать форму, на такой трассе, как Будапешт мы сможем увидеть Шарля в его лучшей форме — в конце концов, он взял там поул в прошлом году, и в этом году Ferrari намного лучше», — сказал Палмер.
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