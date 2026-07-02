Пилоты "Ф-1" снова проедут в машинах из кубиков LEGO

На предстоящем Гран При Великобритании традиционный парад пилотов вновь пройдет в необычном формате. После успеха в Майами в прошлом году Формула 1 и LEGO решили повторить эксперимент – в Сильверстоуне все 22 гонщика проедут круг на специально построенных миникарах из конструктора.

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В Майами каждая команда получила по одной машине из кубиков LEGO, что быстро превратилось в импровизированную гонку с контактами и повреждениями. На этот раз организаторы решили избежать борьбы за место за рулем: для каждого пилота подготовили отдельный автомобиль.

Коммерческий директор Ф1 Эмили Празер напомнила, что прошлогодний эксперимент стал одним из самых ярких моментов сезона:

«Парад пилотов в Майами с большими автомобилями LEGO стал одним из самых запоминающихся и обсуждаемых событий сезона. Он покорил болельщиков по всему миру и позволил увидеть Формулу 1 с совершенно другой стороны. В этом году мы решили развить эту идею и устроить ещё более впечатляющее шоу для зрителей на Гран При Великобритании и для миллионов болельщиков по всему миру. Особенность этого проекта в том, что он объединяет мир Формулы 1 и творчество LEGO, сочетая инновации, креативность и развлечение, способное вдохновить поклонников любого возраста».

На создание каждого миникара ушло около 28 тысяч деталей LEGO и более 6400 часов работы. Несмотря на необычную конструкцию, машины способны разгоняться до 25 км/ч.