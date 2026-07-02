Сайнс ответил на вопрос о возможной смене команды

В четверг в Сильверстоуне Карлоса Сайнса вновь спросили о возможной смене команды, он ответил, что сейчас не до этого…

Карлос Сайнс: «Сейчас я не думаю о переходе. У нас много работы в Williams, на остальное просто нет времени. Я попросил своих менеджеров оставить меня в покое до летнего перерыва, чтобы я мог попытаться помочь Williams улучшить ситуацию, насколько это возможно. Во время летнего перерыва будет время подумать об этом и рассмотреть возможные варианты.

Я пытаюсь вместе с Джеймсом Ваулзом и всеми заинтересованными сторонами разобраться в причинах, понять, где и почему именно всё начало складываться не так, как мы ожидали.

Мы всё проанализировали и сделали выводы. Но дело не только в этом. Важно понять, как мы будем двигаться дальше, как быстро эти изменения принесут результат, насколько решительно мы будем действовать, чтобы переломить ситуацию.

Я стараюсь, опираясь на здравый смысл и свой опыт, помочь команде понять, к какому аспекту и какой сфере нам нужно подойти более решительно. Информации так много, что ни на что другое времени просто не остаётся. Мы полностью сосредоточены на работе».