Чемпион мира 2009 года предупредил Mercedes перед гран-при Великобритании

«Легко не будет». Баттон предупредил Mercedes перед Гран При Великобритании
Чемпион мира Ф1 2009 года Дженсон Баттон считает, что Mercedes не стоит рассчитывать на лёгкую победу на предстоящем Гран При Великобритании. По его мнению, несмотря на доминирование команды в сезоне-2026, соперники заметно сократили отставание.
«Не думаю, что Mercedes сможет провести этот уик-энд без сопротивления, – сказал Баттон. – Ferrari очень сильна в быстрых поворотах и сменах направления. Будет жарко, а это их единственная слабость – судя по тому, что мы увидели в Австрии, они сильнее остальных страдают от деградации шин. Но Льюис великолепен в Сильверстоуне, поэтому я ожидаю, что впереди будут бороться сразу несколько британцев вместе с Кими. Надеюсь, и Шарль тоже окажется в этой компании». Баттон также высказался о борьбе внутри Mercedes: «Джордж – феноменальный гонщик. Меня немного удивило, насколько тяжело для него складывалось начало сезона. Скорость у него была, но ему постоянно не везло. Я даже подумал: Кими сейчас очень повезло, потому что у Джорджа возникают проблемы. Но когда кто-то выигрывает пять гонок подряд, понимаешь, что дело уже не только в удаче. Кими проводит невероятный сезон. И это очень непросто, когда ты более опытный пилот команды. Ты думаешь, что именно этот год станет твоим шансом побороться за титул, а потом оказывается, что 19-летний напарник опережает тебя на 40 очков».
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