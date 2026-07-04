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Антонелли выиграл спринт Гран-при Великобритании, Хэмилтон – 2-й, Норрис – 3-й

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В Сильверстоуне завершилась спринтерская гонка Гран-при Великобритании Формулы-1. Победителем заезда стал пилот «Мерседеса» итальянец Андреа Кими Антонелли.

Антонелли выиграл спринт Гран-при Великобритании
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Формула-1. Гран-при Великобритании. Спринт:

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1. Андреа Кими Антонелли («Мерседес»).

2. Льюис Хэмилтон («Феррари») +2.745.

3. Ландо Норрис («Макларен») +9.783.

4. Джордж Расселл («Мерседес») +10.639.

5. Шарль Леклер («Феррари») +12.620.

6. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +16.550.

7. Оскар Пиастри («Макларен») +17.551.

8. Лиам Лоусон («Рейсинг Буллз») +30.233.

9. Исак Хаджар («Ред Булл») +30.953.

10. Арвид Линдблад («Рейсинг Буллз») +35.110.

11. Пьер Гасли («Альпин») +40.273.

12. Франко Колапинто («Альпин») +41.026.

13. Нико Хюлькенберг («Ауди») +41.680.

14. Габриэл Бортолето («Ауди») +42.499.

15. Оливер Берман («Хаас») +45.784.

16. Эстебан Окон («Хаас») +49.810.

17. Карлос Сайнс-младший («Уильямс») +50.379.

18. Алекс Албон («Уильямс») +50.757.

19. Валттери Боттас («Кадиллак») +1:15.117.

20. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») +1:31.872.

21. Лэнс Стролл («Астон Мартин») +1 круг.

22. Серхио Перес («Кадиллак») +1 круг.

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