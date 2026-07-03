Пилот Ferrari ответил на вопрос о командных приказах

«Интересы Ferrari на первом месте». Леклер ответил на вопрос о командных приказах
Пилот Ferrari Шарль Леклер не считает, что команда начала делать ставку на Льюиса Хэмилтона после того, как британец включился в борьбу за чемпионский титул.
Отвечая на вопрос о возможных командных приказах, монегаск сказал:
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«Я не думаю, что в команде произошли какие-то изменения. Колебания в форме случаются. В прошлом году ситуация складывалась одним образом, в этом – другим. Как гонщик, ты просто концентрируешься на своей работе. Ferrari всегда была для меня семьёй. Посмотрим, какой будет ситуация к концу сезона, независимо от того, в каком положении я окажусь. Конечно, интересы команды всегда стоят на первом месте. Но сейчас я даже не хочу об этом думать. У меня достаточно вопросов к собственной форме, и именно на этом сосредоточено всё моё внимание. А что будет дальше – увидим позже. Льюису сейчас гораздо комфортнее в команде, и это всегда помогает. Когда приходишь в новый коллектив, сначала не всегда понимаешь, к кому обращаться по тем или иным вопросам. Сейчас этой проблемы уже нет. Он хорошо знает большинство сотрудников и чувствует себя здесь так же уверенно, как и я. Мы продолжаем совершенствовать процессы, меняем некоторые вещи, но я не сказал бы, что наш подход стал принципиально другим. Любая команда анализирует свои слабые стороны и старается их устранить. Именно этим мы и занимаемся».
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