Пилот Ferrari ответил на вопрос о командных приказах

Пилот Ferrari Шарль Леклер не считает, что команда начала делать ставку на Льюиса Хэмилтона после того, как британец включился в борьбу за чемпионский титул.

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Отвечая на вопрос о возможных командных приказах, монегаск сказал: