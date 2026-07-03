Ферстаппен ответил, как отнесся к поулу Расселла на гран-при Австрии

Четырёхкратный чемпион мира пилот «Ред Булл» голландец Макс Ферстаппен ответил, как отнёсся к победе британца Джорджа Расселла из «Мерседеса» в квалификации Гран-при Австрии.

Напомним, Расселл завоевал поул после аварии Ферстаппена, после которой был показал жёлтый флаг.