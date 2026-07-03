Ферстаппен: гонщики выглядят клоунами в Lego-машинах

Макс Ферстаппен о Lego-гонке: «Пилоты «Ф-1» не должны выглядеть как дети и клоуны»
Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен негативно высказался о новом параде гонщиков на машинах из Lego.
Спортсмены сядут за руль 22 Lego-картов перед стартом Гран-при Великобритании. На прошлогоднем Гран-при Майами была проведена гонка на двухместных автомобилях из конструктора.
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«Мы гонщики «Ф-1», мы не должны выглядеть как дети и клоуны, пытаясь врезаться друг в друга», – приводит слова четырехкратного чемпиона мира Autosport.
«Я просто разделаюсь с этим как можно быстрее, помашу фанатам, ведь они это заслуживают. Но, конечно, если бы я решал, то просто провел бы обычный парад пилотов. Что с ним не так? Возьмите электрогрузовик или что-нибудь еще и повозите нас. Мне кажется, все нормально как есть», – добавил нидерландец.
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