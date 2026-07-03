Хэмилтон выиграл квалификацию к спринту на Гран-при Великобритании "Формулы-1"
Пилот команды "Феррари" британец Льюис Хэмилтон стал победителем квалификации к спринту девятого этапа чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1" сезона 2026 года - Гран-при Великобритании. Соревнования проходят на автодроме "Сильверстоун".
Помимо британца в тройку вошли итальянец Кими Антонелли ("Мерседес") и нидерландец Макс Ферстаппен ("Ред Булл").
Спринт состоится в субботу (начало - 14:00 мск), квалификация к основной гонке начнется в 18:00 мск. Завершится программа этапа воскресной гонкой (начало - 17:00 мск).
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