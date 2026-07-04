Макс Ферстаппен: «Машина просто не работает. У нас есть проблема в работе двигателя, которую «Ред Булл» не может обнаружить»
Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен подвел итоги квалификации к Гран-при Великобритании, отметив, что остался разочарован скоростью болида.
«Машина просто не работает. У машины с одной стороны нет баланса, а с другой мы все равно очень медленные на прямых. На нашей стороне боксов есть проблемы, мы просто медленнее соперников, причем везде. А при нехватке скорости на прямых вы еще и сильнее расходуете заряд батареи. Проявляется это везде, но сильнее всего на последнем секторе. В какой-то момент заряд батареи заканчивается, и ты перестаешь куда-либо ехать. У нас есть проблема в работе двигателя, которую мы не можем обнаружить. Это еще один вопрос, над которым нужно думать в преддверии гонки – в отношении того, что нам делать. Потому что сейчас все это не имеет смысла. Двигатель не работает нормально, в этом проблема. Ты просто теряешь время на каждой прямой и проблема только накапливается. То же самое с балансом, ты просто не можешь как-либо прогрессировать», – рассказал Ферстаппен.
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