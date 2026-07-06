Монтойя призывает к пересмотру правил

По ходу гонки в Сильверстоуне Кими Антонелли получил штраф за неоднократные выезды за пределы трассы – его машина была повреждена, но он делал всё, чтобы заработать хоть какие-то очки.

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Бывший гонщик Формулы 1 Хуан-Пабло Монтойя призвал FIA к изменению правил – он считает, что штрафовать нужно только в том случае, если гонщик получает преимущество, выезжая за пределы трассы…

Хуан-Пабло Монтойя: «Очень важный момент, на который обратили внимание в Mercedes – необходимость учитывать условия нарушения границы трассы.

Если вы выезжаете за границу трассы и теряете на этом время, это не должно считаться нарушением. Нужно сформулировать регламент так, что если вы выезжаете за пределы трассы и получаете преимущество, это должно засчитываться как нарушение. Но если ваша машина выходит из строя, и вы получаете штрафы из-за этого, вас не должны дополнительно штрафовать».