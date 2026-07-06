«Не первый подобный инцидент»: Мекис — об аварии Ферстаппена
Руководитель команды Формулы 1 Red Bull Racing Лоран Мекис признал техническую проблему, которая привела к вылету голландца Макса Ферстаппена с трассы на Гран При Великобритании.
«В первую очередь мы должны извиниться перед Максом. На заключительном этапе гонки возникла проблема с задним антикрылом его машины, которая в итоге привела к его вылету с трассы. Это не первый подобный инцидент, мы относимся к нему крайне серьёзно и примем все необходимые меры, чтобы это больше не повторилось. Сегодня важно, чтобы с Максом всё было в порядке. Если посмотреть на гонку до этого момента, наш темп был лучше, чем когда-либо за эти выходные, Макс и команда провели сильный заезд, который позволил нам занимать уверенное третье место до инцидента. Это позволило бы нам опередить один Mercedes-AMG и оба McLaren в выходные, когда у нас были довольно серьёзные проблемы с балансом и производительностью. У Исака были хорошие выходные: отличная квалификация и сильная гонка. Он хотел большего, но мы довольны и пятым местом. Безусловно, нам предстоит многое проанализировать, поскольку ситуация выглядела гораздо сложнее, чем неделю назад в Австрии, где мы могли бороться за победу. Я полностью уверен, что команда отреагирует очень решительно и займется как вопросами надёжности, так и производительности, которые помешали нам выжать из нашего болида все возможное в эти выходные», — заявил Лоран Мекис.
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