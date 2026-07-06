Алонсо жестко раскритиковал новый регламент «Ф-1»

Фернандо Алонсо о новой «Ф-1»: «Для обгона вообще не требуется мастерства или таланта – просто нажимаешь кнопку»
Пилот «Астон Мартин» Фернандо Алонсо высказался о «Формуле-1» 2026 года после Гран-при Великобритании.
«Сегодня я гонку не смотрел. Вчера видел небольшой повтор спринта – как люди обгоняют посреди прямой за счет большего заряда батареи. Так что для обгона соперника вообще не требуется мастерства или таланта. Не нужно тормозить позже, не нужно обгонять по внешней, не нужно рисковать. Просто нажимаешь кнопку и обгоняешь, если у тебя больше мощности, чем у болида впереди», – сказал двукратный чемпион «Формулы-1», финишировавший 18-м и проигравший круг лидерам.
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