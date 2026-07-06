Хэмилтон помог Леклеру с настройками болида: «Приятно видеть, что мой подход начал приносить свои плоды»
Хэмилтон некоторое время назад отказался от определения базового варианта настроек болида на уик-энд путем работы на симуляторе – и сам изучает данные вместе со своими инженерами.
«По итогам этого уик-энда мне придает уверенности то, что мой подход оказался правильным. Данные симулятора говорили о том, что начинать уик-энд нам было нужно с совсем другим вариантом базовых настроек болида. Однако мы вместе с инженерами решили придерживаться того направления, в котором теперь работаем изначально. Шарль Леклер начал уик-энд с основным вариантом настроек, потом решил поменять их в пользу корректировок, которые предлагал симулятор. Однако в итоге именно выбранное мной направление оказалось правильным, и Шарль тоже скорректировал настройки своей машины. Приятно видеть, что подход и направление работы, в котором я решил двигаться, начало приносить свои плоды», – рассказал Хэмилтон.
Все новости →
Прямые трансляции и обзоры матчей — здесь
Спортс: главные новости
Холанд о Норвегии в 1/4 финала ЧМ: «У нас ушло 28 лет, чтобы этого добиться – мне 25, я не виноват в этом. Игра против Бразилии показала, что мы одна из лучших сборных Европы и мира»
Бельгия рассматривает возможность обращения в CAS после остановки дисквалификации Балогуна
Девушка Холанда расплакалась после его второго гола Бразилии