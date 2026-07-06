Инсайдер намекнул на громкий анонс в "Ф-1"

Ещё один инсайдер намекнул на громкий анонс в Формуле-1
Авторитетный автоспортивный журналист и инсайдер Томас Махер вслед за своим коллегой Уиллом Бакстоном намекнул на громкий анонс в Формуле-1.
«Неопределённые твиты — не самое любимое моё занятие, но...#Ф-1», — написал Махер в социальной сети Х.
Подписчики Томаса предполагают, что сегодня вечером, 6 июля, определится будущее 28-летнего нидерландского гонщика и четырёхкратного чемпиона Формулы-1 Макса Ферстаппена в команде «Ред Булл». В последние недели различные издания писали, что его менеджмент ведёт переговоры с директором «Макларена» Заком Брауном.
Другая часть подписчиком высказала предположение, что станет известно о возвращении экс-руководителя «Ред Булл» Кристиана Хорнера в Формулу-1.
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