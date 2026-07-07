Пиастри намерен покинуть McLaren

Австралийский гонщик команды McLaren в Формуле 1 Оскар Пиастри может досрочно расторгнуть действующий контракт, чтобы покинуть британский коллектив уже по окончании сезона 2026 года. Пилот намерен перейти в Red Bull Racing, откуда Макс Ферстаппен может перейти в McLaren.

По информации Grande Premio, ситуация связана с положением Оскара в McLaren. По мнению менеджера Пиастри, бывшего пилота Формулы 1 Марка Уэббера, он не считает, что молодой гонщик сможет стать первым номером команды и добиться тех успехов, на которые рассчитан. С этим и связан поиск новой команды для австралийского спортсмена.

Ожидается, что в итоге McLaren и Red Bull обменяются пилотами, поскольку четырёхкратного чемпиона мира Макса Ферстаппена ждут в McLaren, куда голландец может перейти из Red Bull вслед за своим бессменным гоночным инженером Джанпьеро Ламбьязе, который отработает 2027 год, предусмотренный действующим контрактом, а затем сменит работодателя и станет гоночным директором британского McLaren.

Напомним, что действующие контракты Оскара Пиастри с McLaren и Макса Ферстаппена с Red Bull рассчитаны до конца 2028 года.