Grande Premio: Оскар Пиастри намерен покинуть McLaren в 2026 году
Австралийский гонщик команды McLaren в Формуле 1 Оскар Пиастри может досрочно расторгнуть действующий контракт, чтобы покинуть британский коллектив уже по окончании сезона 2026 года. Пилот намерен перейти в Red Bull Racing, откуда Макс Ферстаппен может перейти в McLaren.
По информации Grande Premio, ситуация связана с положением Оскара в McLaren. По мнению менеджера Пиастри, бывшего пилота Формулы 1 Марка Уэббера, он не считает, что молодой гонщик сможет стать первым номером команды и добиться тех успехов, на которые рассчитан. С этим и связан поиск новой команды для австралийского спортсмена.
Ожидается, что в итоге McLaren и Red Bull обменяются пилотами, поскольку четырёхкратного чемпиона мира Макса Ферстаппена ждут в McLaren, куда голландец может перейти из Red Bull вслед за своим бессменным гоночным инженером Джанпьеро Ламбьязе, который отработает 2027 год, предусмотренный действующим контрактом, а затем сменит работодателя и станет гоночным директором британского McLaren.
Напомним, что действующие контракты Оскара Пиастри с McLaren и Макса Ферстаппена с Red Bull рассчитаны до конца 2028 года.
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