Руководство Red Bull недовольно Ферстаппеном

Как пишет издание De Limburger, высшее руководство «Ред Булл» крайне раздражает тот факт, что Макс Ферстаппен все еще не определился со своим будущим в команде.

После Гран-при Великобритании нидерландец впервые за все свое пребывание в «Ред Булл» получил возможность активировать опцию о досрочном расторжении контракта – поскольку потерял математические шансы оказаться в топ-2 личного зачета перед летним перерывом. При этом Ферстаппен не обязан информировать команду о своем решении вплоть до октября.

В «Ред Булл» рассчитывали, что Макс проявит больше доверия к коллективу из Милтон-Кейнса. С их точки зрения, как отмечает De Limburger, гонщику следовало выразить большую благодарность за выплаченные ему сотни миллионов долларов.

Издание обращает внимание и на позицию самого Ферстаппена: тот не намерен продавать пункт о досрочном расторжении – который «Ред Булл» ранее хотел выкупить.

Более того, четырехкратный чемпион «Ф-1» недоволен нынешней политикой команды. У пилота возникают вопросы к квалификации новых сотрудников. После ухода ряда специалистов в большинстве случаев замена была подобрана из футбольного подразделения «Ред Булл». Единственное исключение – новый руководитель Лоран Мекьес.

По данным издания, Ферстаппен рассматривает различные варианты, включая возможный полноценный уход из «Ф-1» или годичную паузу.