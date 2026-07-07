«Феррари» станет первой командой Ф-1, которая опробует трассу «Мадринг» в Мадриде
«Феррари» станет первой командой Формулы-1, которая протестирует новую гоночную трассу «Мадринг», где с сентября будет проходить Гран-при Испании. Как сообщает Motorsport, в четверг «Скудерия» проведёт на автодроме съёмочный день.
На трассу выйдет болид SF-26, который станет первым автомобилем Формулы-1, проехавшим по новой конфигурации длиной 5,416 км с 22 поворотами. По регламенту во время съёмочного дня команда сможет проехать до 200 км, а за рулём машины будут поочерёдно работать Льюис Хэмилтон и Шарль Леклер.
Помимо получения первых данных о новой трассе, заезды помогут организаторам проверить готовность автодрома к дебютному этапу Формулы-1, который пройдёт 11-13 сентября. При этом инфраструктура «Мадринга» всё ещё достраивается, хотя само гоночное полотно уже полностью готово.
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