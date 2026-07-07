Хэмилтон высказался о пит-стопе в гонке на «Сильверстоуне»

Льюис Хэмилтон: «Если бы мне сказали, что потеряю 2-е место из-за пит-стопа, то не стал бы останавливаться»
Пилот «Феррари» ответил на вопрос, сожалеет ли он о пит-стопе на Гран-при Великобритании, после которого уступил позицию Джорджу Расселлу и в итоге финишировал третьим.
«Команда попросила меня заехать на пит-стоп. Я думал, что при остановке сохраню позицию. Если бы мне сказали, что в таком случае мы потеряем место, то я бы не стал заезжать. Пятисекундный штраф за фальстарт? У меня внезапно дернулась рука. Не знаю, в какой именно момент, я не собирался ничего делать. Я даже не давал своей руке команду. Такое бывает. За 380 стартов со мной пару раз случалось подобное», – сказал Хэмилтон.
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