Главный инженер Red Bull ушел в Cadillac

Главный инженер Red Bull Racing Пол Монаган оказался следующим опытным сотрудником австрийской команды, который покинул коллектив. Специалист уже не ездит на гонки, поскольку находится в обязательном отпуске перед переходом в новую команду.

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Как сообщает Sky Sports F1, Монаган не присутствовал на Гран При Великобритании и больше не принимает участия в работе австрийского коллектива, поскольку уже договорился о переходе в заводскую команду Cadillac и согласовал свой переход.

Репортёр британского Sky Sports Тед Кравитц в своём видеодневнике Ted's Notebook из Сильверстоуна отметил, что Red Bull пока официально не объявлял об уходе сотрудника, работавшего в коллективе с 2001 года, чтобы не нагнетать ситуацию вокруг нарастающего исхода специалистов из команды.

По информации инсайдера, Пол Монаган остался недоволен политикой Red Bull, которая привела к оттоку множества работников, стоявших у истоков успеха австрийского коллектива и завоевания его чемпионских титулов.