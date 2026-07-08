Главный инженер Red Bull ушел в Cadillac

Sky Sports F1: Главный инженер Red Bull ушёл в Cadillac
Главный инженер Red Bull Racing Пол Монаган оказался следующим опытным сотрудником австрийской команды, который покинул коллектив. Специалист уже не ездит на гонки, поскольку находится в обязательном отпуске перед переходом в новую команду.
Как сообщает Sky Sports F1, Монаган не присутствовал на Гран При Великобритании и больше не принимает участия в работе австрийского коллектива, поскольку уже договорился о переходе в заводскую команду Cadillac и согласовал свой переход.
Репортёр британского Sky Sports Тед Кравитц в своём видеодневнике Ted's Notebook из Сильверстоуна отметил, что Red Bull пока официально не объявлял об уходе сотрудника, работавшего в коллективе с 2001 года, чтобы не нагнетать ситуацию вокруг нарастающего исхода специалистов из команды.
По информации инсайдера, Пол Монаган остался недоволен политикой Red Bull, которая привела к оттоку множества работников, стоявших у истоков успеха австрийского коллектива и завоевания его чемпионских титулов.
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