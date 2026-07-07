В McLaren сравнили свой темп со скоростью соперников

Андреа Стелла: «Макларен» отстает от «Феррари» и «Мерседеса» на полсекунды»
Руководитель «Макларена» Андреа Стелла оценил отставание команды от ключевых конкурентов на Гран-при Великобритании.
В заезде Ландо Норрис стал 4-м, а его напарник Оскар Пиастри – 11-м.
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«В целом гонка подтвердила, что наш темп соответствовал результатам квалификации. Мы все еще отстаем от «Феррари» и «Мерседеса» – вероятно, где-то на полсекунды. Думаю, по темпу мы ближе к «Ред Булл». Я бы сказал, что Ландо провел большую часть времени позади [Изака] Аджара – что неприятно. В противном случае он бы оказался ближе к лидерам. Нам явно есть над чем поработать. Речь идет об отставании в виде половины секунды. Тот факт, что у нас нет синхронизации с обновлениями, – вероятно, самый главный фактор. Все привозят новинки, улучшают время круга – потенциально на три десятые или около того. Такой подход явно не поможет нам сократить отставание от «Феррари» и «Мерседеса», поскольку оно составляет уже полсекунды. Но обновления могли бы нас выручить», – сказал Стелла.
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