Инсайдер прокомментировал слухи о желании Пиастри покинуть McLaren

«Пустая шумиха». Инсайдер опроверг слухи о желании Пиастри покинуть «Макларен»
Пилот «Макларена» австралиец Оскар Пиастри не собирается покидать команду, сообщил журналист Мэт Кох.
«Множество слухов о том, что Оскар Пиастри покидает «Макларен». Я поговорил с командой и несколькими достоверными источниками вчера, и всё это похоже на сплетни. Может ли что-то произойти в будущем? Конечно. Но сейчас это пустая шумиха», — написал Кох в социальной сети X (ранее Twitter).
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Напомним, после девяти этапов в сезоне-2026 Пиастри занимает шестое место в личном зачёте пилотов. Его напарник британец Ландо Норрис – пятый.
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