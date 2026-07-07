Стало известно, когда решится судьба Ферстаппена в Red Bull

Четырёхкратный чемпион мира Формулы 1 Макс Ферстаппен всё чаще критикует Red Bull Racing по командному радио и в СМИ. Достаточно вспомнить его эмоциональную реплику «***, эта машина, **» после вылета и схода на последних кругах гонки в Сильверстоуне. Значит ли это, что нидерландец уже решил для себя: сезон-2026 станет для него последним в составе «Красных быков»? Разбирается автоспортивный журналист BBC Sport Эндрю Бенсон.

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Недоволен ли Макс Ферстаппен нынешней формой Red Bull? Безусловно. Он неоднократно говорил об этом открыто. Макс привык бороться только за победы. Беспокоит ли его, что машина уже второй год подряд страдает от нестабильного баланса? Конечно. Связаны ли его эмоциональные реплики по радио с ситуацией вокруг контракта? Лично я сильно в этом сомневаюсь.

Воспользуется ли он пунктом в контракте, который позволяет покинуть Red Bull после нынешнего сезона? Этого пока не знает никто — включая самого Ферстаппена. Может ли он активировать этот пункт, если решит, что Red Bull Racing больше не способна предоставить ему машину для борьбы за титул? Да. Но это вовсе не означает, что каждое его резкое высказывание — часть заранее продуманного плана по уходу из команды.

На самом деле ситуация довольно проста, хотя её исход пока невозможно предсказать. Ферстаппен хочет выигрывать гонки и чемпионаты. Сейчас Red Bull не способна предоставить ему машину, на которой можно бороться за титул.

Формально его контракт рассчитан до конца 2028 года. Однако в соглашении предусмотрены пункты, связанные со спортивными результатами, которые почти наверняка позволят ему покинуть команду уже после нынешнего сезона, если он сочтёт это необходимым.

Как стало известно BBC Sport, решение по этим условиям должно быть принято в октябре. Так что у Макса ещё достаточно времени, чтобы оценить все варианты — именно этим он сейчас и занимается.

Сам Ферстаппен, его менеджер Раймонд Вермюлен и отец Йос Ферстаппен ведут переговоры со всеми командами, которые потенциально могут стать следующим местом работы четырёхкратного чемпиона мира. Это их прямая обязанность. Речь идёт не только о Mercedes, Ferrari и McLaren, но и о Red Bull Racing.

Да, у всех других топ-команд уже есть контракты с гонщиками на следующий сезон. Но Ферстаппен — особый случай.

Конечно, любая команда понимает, что вместе с ним придут и дополнительные проблемы. Однако если смотреть исключительно на спортивную составляющую, отказаться от возможности подписать четырёхкратного чемпиона мира Формулы 1 будет чрезвычайно трудно.

У Ферстаппена ещё есть время, чтобы понять, в каком направлении движется Red Bull Racing, прежде чем принять окончательное решение. Но одно можно сказать уже сейчас: команде из Милтон-Кинса предстоит убедить своего лидера, что именно с ней у него будут лучшие шансы бороться за победы и титулы в ближайшие годы.